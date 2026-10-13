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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле посетители "Изумрудного" парка крадут корм и ломают кормушки для белок

В Барнауле посетители "Изумрудного" парка крадут корм и ломают кормушки для белок

Из‑за действий горожан на самых популярных кормушках появились замки В барнаульском парке "Изумрудный" появилась проблема хищения корма из кормушек для белок: из‑за действий посетителей часть "столовых" для зверьков пришлось оборудовать замками.

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