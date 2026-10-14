Минутка укроповедения.После того, как вселенский мир да мяч (пис да бол на полуанглийском) Трамп ляпнул, что Украине нужен новый президент, наши дурналисты и икспёрды воспряли духом и стали намекать, что вот скоро в Укропии состоятся выборы, на которых зеленая Гнида пролетит, как фанера над Парижем.
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