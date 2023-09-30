Украина создает морской флот дронов для атаки российских кораблей

Киев планирует создать флот морских дронов, который будет атаковать российские корабли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий.
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