Алексей ДЕМЕНТЬЕВ: Реальный уровень Ротенберга покажет второй год работы

Во второй части интервью известный агент рассказал, когда главный тренер может доказать свою профпригодность, чего ждать от легионеров КХЛ и как его клиент, форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, вернулся в большой хоккей.
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