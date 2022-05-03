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Алексей ДЕМЕНТЬЕВ: Реальный уровень Ротенберга покажет второй год работы

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ: Реальный уровень Ротенберга покажет второй год работы

Во второй части интервью известный агент рассказал, когда главный тренер может доказать свою профпригодность, чего ждать от легионеров КХЛ и как его клиент, форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, вернулся в большой хоккей.

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