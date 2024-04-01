На католическую Пасху президента США волновали трансгендеры

Хозяин вашингтонского Белого дома Джо Байден не нашел другого времени для объявления некоего «Дня видимости трансгендеров» как минувшее воскресенье, в которое все католики мира праздновали Пасху Христову.
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