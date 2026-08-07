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Пункт-А

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Астраханский суд встал на сторону МЧС в споре за возврат униформы

Астраханский суд встал на сторону МЧС в споре за возврат униформы

И заставил за нее заплатить бывшего сотрудника ведомства. Ленинским районным судом рассмотрен иск Главного управления МЧС России по Астраханской области к бывшему сотруднику ведомства о взыскании стоимости предметов вещевого имущества личного пользования.

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