Путин выступил за независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме

Необходимо искать мирное разрешение палестино-израильского конфликта, урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ.
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