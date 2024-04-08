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Полное солнечное затмение: что оно нам несет

Полное солнечное затмение: что оно нам несет

Ученые из Королевского метеорологического института Нидерландов предполагают, что во время затмения произойдут удивительные явления: небо над головами наблюдателей прояснится, а в местах погружения во тьму облака начнут исчезать, быстро рассеиваясь по пути тени.

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