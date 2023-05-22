Суд изберет меру пресечения убившей ножом сожителя женщине в Москве

Прокуратура Москвы сообщила о смерти 32-летнего мужчины в квартире жилого дома на Шоссейной улице из-за получения не менее одного удара ножом в область брюшной полости.
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