«Деньги вперёд! Путина – ко мне! Украина – это НАТО!» – Зеленский наотрез отказался вести переговоры

Андрей Бред сумасшедшего запада, который озвучен устами Зеленского... Ведь даже Трампу уже ясно стало, что меньше всего эта война нужна России и Украине... А кому-то в Европе очень хочется, что бы украинские ЧВК НАТО и дальше продолжали эту бойню...

Валентин Щербаков Вот всё сразу и проявилось у этого нелегетимного кокаинового недоноска зеленского, принял нюхач очередную порцию коки и понёс свою жидкую херню с трибуны в Мюнхене. Какие могут быть с ним переговоры, арестовать и посадить в клетку на всю оставшуюся жизнь....