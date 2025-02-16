Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Деньги вперёд! Путина – ко мне! Украина – это НАТО!» – Зеленский наотрез отказался вести переговоры

«Деньги вперёд! Путина – ко мне! Украина – это НАТО!» – Зеленский наотрез отказался вести переговоры

Политнавигатор Зеленский отказался вести какие-либо переговоры с Россией, пока не договорится с Трампом о продолжении финансирования, а Путин не признает его президентом и лично не приедет на беседу.

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Комментарии
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Андрей
Бред сумасшедшего запада, который озвучен устами Зеленского... Ведь даже Трампу уже ясно стало, что меньше всего эта война нужна России и Украине... А кому-то в Европе очень хочется, что бы украинские ЧВК НАТО и дальше продолжали эту бойню...
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13 час.
Валентин Щербаков
Вот всё сразу и проявилось у этого нелегетимного кокаинового недоноска зеленского, принял нюхач очередную порцию коки и понёс свою жидкую херню с трибуны в Мюнхене. Какие могут быть с ним переговоры, арестовать и посадить в клетку на всю оставшуюся жизнь....
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9 час.
Юрий Николаев
Мммм Да! Похоже у ЗЕ торчка ПЕРЕНЕДОНЮХ! Нюхнул больше чем надо, но меньше чем хотел.
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2 час.
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