Тишковец: Москву ждет холодный конец апреля с мокрым снегом и заморозками

Новости внутренней и внешней политики в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что апрель в Москве завершится ощутимым похолоданием, местами возможны мокрый снег и заморозки, передает РИА Новости В субботу, 27 апреля, ожидается ощутимое понижение температуры: ночью в Москве прогнозируют +1…+4 градуса, в Подмосковье 0…+5.