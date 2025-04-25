Тишковец: Москву ждет холодный конец апреля с мокрым снегом и заморозками

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что апрель в Москве завершится ощутимым похолоданием, местами возможны мокрый снег и заморозки, передает РИА Новости В субботу, 27 апреля, ожидается ощутимое понижение температуры: ночью в Москве прогнозируют +1…+4 градуса, в Подмосковье 0…+5.
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