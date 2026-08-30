Беспилотники всё чаще лупят по Европе, и самое обидное для ЕС, что часть из них — украинские

Восточный фланг НАТО спешно пытаются оснастить полноценной системой ПВО, но получается плохо Алексей Песков Фото: dpa/picture-alliance/TASS Три инцидента с беспилотниками за 36 часов на прошлой неделе подчеркнули растущую проблему безопасности, с которой сталкивается черноморский фланг НАТО, кульминацией которой стало поднятие в воздух румынского F-16 для уничтожения начиненного взрывчаткой морского беспилотника вблизи крупнейшего в стране нового проекта по добыче газа на шельфе.