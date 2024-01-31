ЦИК: Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

Как сообщили в Центризбиркоме, основатель Партии свободы и справедливости Андрей Богданов, который сегодня, в среду, 31 января, подал документы в ЦИК РФ, решил отказаться от участия в президентских выборах.
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