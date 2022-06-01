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Европейский терроризм: ВСУ бьют по ДНР из западного оружия

Европейский терроризм: ВСУ бьют по ДНР из западного оружия

  Хаотичность обстрелов ВСУ вызывает массу вопросов, в первую очередь, у тех, кто под эти обстрелы попадает С первого взгляда может показаться, что они абсолютно бессмысленны с точки зрения войны.

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