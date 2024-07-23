«Биркенхед» – идеальная катастрофа Впервые об этой истории я услышал в одной из «казарменных баллад» Киплинга: «Солдат и матрос заодно».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Биркенхед» – идеальная катастрофа Впервые об этой истории я услышал в одной из «казарменных баллад» Киплинга: «Солдат и матрос заодно».
Свежие комментарии