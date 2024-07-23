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Военные новости ★ спецоперация

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«Биркенхед» – идеальная катастрофа

«Биркенхед» – идеальная катастрофа Впервые об этой истории я услышал в одной из «казарменных баллад» Киплинга: «Солдат и матрос заодно».

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