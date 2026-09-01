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Царьград

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Маттео Сальвини отменил запреты на вождение для пожилых водителей

Маттео Сальвини отменил запреты на вождение для пожилых водителей

Италия сохранила права пожилых водителей: министр транспорта Сальвини отменил предложения об ограничениях для 85-летних.

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