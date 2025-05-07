Двум селам на Чукотке присвоили звание «Населенный пункт трудовой славы»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Почетное звание «Населенный пункт трудовой славы» присвоено удаленным селам Омолон и Островное на Чукотке в преддверии Дня Великой Победы за помощь в снабжении фронта в военные годы.
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