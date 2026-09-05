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Мировое обозрение

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144 акулы разрушили старую теорию: учёные выяснили, как на самом деле меняется их необычная голова

144 акулы разрушили старую теорию: учёные выяснили, как на самом деле меняется их необычная голова

Ученые из Университета Майами поставили под сомнение устоявшееся представление о том, как у акул-боннетхедов формируется характерная форма головы.

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