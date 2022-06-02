Родителям ко Дню защиты детей: подборка сервисов и продуктов от МТС Банка

Родителям ко Дню защиты детей: подборка сервисов и продуктов от МТС Банка

МТС Банк в канун Международного дня защиты детей собрал подборку специальных предложений и акций, актуальных для родителей.

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