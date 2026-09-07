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МОСИНФОРМ

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Синоптик Леус: Осень в Москве начнется позже обычного из-за изменения климата

Синоптик Леус: Осень в Москве начнется позже обычного из-за изменения климата

Метеорологическая осень придет в Москву в 2026 году позднее обычного. Ее начало может сместиться на даты после 6 сентября, тогда как еще во второй половине XX века она наступала 24 августа.

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