Синоптик Леус: Осень в Москве начнется позже обычного из-за изменения климата

Метеорологическая осень придет в Москву в 2026 году позднее обычного. Ее начало может сместиться на даты после 6 сентября, тогда как еще во второй половине XX века она наступала 24 августа.
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