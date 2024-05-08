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Замминистра обороны Горемыкин наградил участников СВО в госпитале им. Мандрыка

Накануне 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) замглавы российского Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным – участникам спецоперации РФ, которые проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени П.

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