Замминистра обороны Горемыкин наградил участников СВО в госпитале им. Мандрыка

Накануне 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) замглавы российского Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военным – участникам спецоперации РФ, которые проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени П.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии