Honda представила обновленный Passport TrailSport 2027 с увеличенным клиренсом и переработанной подвеской

Honda представила обновленную версию внедорожника Passport TrailSport 2027 модельного года, которая отличается расширенными возможностями для эксплуатации вне дорог.
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