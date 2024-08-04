Без потерь и до весны: главный секрет, который поможет сохранить лук дольше

Репчатый лук, выращенный на своем огороде — сладкий, сочный, богатый вкусами и витаминами. Но как сохранить урожай надолго? Есть важные правила, пренебрегать которыми не стоит, иначе лук придется выкидывать.
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