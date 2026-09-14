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A Failed Sci-Fi Series Brought The Flintstones Back To Primetime In The '80s

A Failed Sci-Fi Series Brought The Flintstones Back To Primetime In The '80s

The Flintstones came back to TV in the '80s when a sci-fi series on NBC needed a last-minute replacement and gave the modern stone-age family a second chance.

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