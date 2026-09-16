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Россияне стали втрое чаще отказываться от купленных страховок

Россияне стали значительно чаще отказываться от добровольных страховок, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

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