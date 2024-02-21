Дорогу к «столице карельского юмора» отремонтируют в 2024 году

Ремонт дороги, связывающей деревню Киндасово с трассой «Кола», запланирован на 2024 год. Об этом сообщил министр транспорта Сергей Щебекин на совещании, посвященном социально-экономической ситуации в Пряжинском районе Карелии.
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