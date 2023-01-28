Мать Пике схватила Шакиру за щеку и велела ей замолкнуть – в сети завирусилось видео 2016 года

В сети распространилось видео, на котором мать Жерара Пике хватает Шакиру за лицо. На кадрах из 2016 года запечатлено, как мать экс-футболиста «Барселоны» Монсеррат Бернабеу что-то объясняет певице, а затем хватает ее за щеку и приставляет палец к своим губам, давая знак замолчать.
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