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За рулем

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МАЗ распечатает автобус на 3D-принтере

МАЗ распечатает автобус на 3D-принтере

Научно-технический центр МАЗа обзавелся промышленным 3D-принтером российского производства. Пресс-служба завода сообщает, что эта установка на данный момент не имеет аналогов в Республике Беларусь.

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