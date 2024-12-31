Уничтожение обрешеченной украинской БМП-2 с комплексом РЭБ ударом FPV-дрона на оптоволокне возле поселка Чунишино, южная окраина Покровска.
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Уничтожение обрешеченной украинской БМП-2 с комплексом РЭБ ударом FPV-дрона на оптоволокне возле поселка Чунишино, южная окраина Покровска.
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