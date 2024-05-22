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Нижегородская область поделилась IT-проектами с делегацией из Республики Беларусь

Нижегородская область поделилась IT-проектами с делегацией из Республики Беларусь

Сегодня в рамках международного форума "Цифровая индустрия промышленной России - 2024" (CIPR) представители Республики Беларусь посетили Нижний Новгород, где им продемонстрировали работу над IT-проектами в Нижегородской области.

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