Нижегородская область поделилась IT-проектами с делегацией из Республики Беларусь

Сегодня в рамках международного форума "Цифровая индустрия промышленной России - 2024" (CIPR) представители Республики Беларусь посетили Нижний Новгород, где им продемонстрировали работу над IT-проектами в Нижегородской области.
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