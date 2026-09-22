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Как через несколько месяцев изменятся загранпаспорта и какие графы из них пропадут

Как через несколько месяцев изменятся загранпаспорта и какие графы из них пропадут

С 1 января 2027 года загранпаспорта россиян претерпят изменения. Об этом сообщили в МВД, пишет "КП". Что изменится 1.

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