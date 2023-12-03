Ватрушки и черепно-мозговые травмы: в Петербурге есть появились первые пострадавшие от снежных забав

В Петербурге зафиксированы первые пострадавшие от катаний на ватрушках. Среди них много детей.Минимум шесть человек серьёзно пострадали от зимних ватрушек — катались сами или их сбили катающиеся, четверо из них дети.
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