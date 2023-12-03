Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Александр!Мы это все уже поняли.....Крушение самолёта...
  • Иван Щукин
    Получается что "наши"  "поставщики" миграционного потока" способствуют так  называемой "бактериологической войны" США...Русские школы зак...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Еще одна жидовская харя врага сдохла... Убийца сдох...Пророчество Кисси...

Ватрушки и черепно-мозговые травмы: в Петербурге есть появились первые пострадавшие от снежных забав

Ватрушки и черепно-мозговые травмы: в Петербурге есть появились первые пострадавшие от снежных забав

В Петербурге зафиксированы первые пострадавшие от катаний на ватрушках. Среди них много детей.Минимум шесть человек серьёзно пострадали от зимних ватрушек — катались сами или их сбили катающиеся, четверо из них дети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх