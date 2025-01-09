Фицо пригрозил Киеву жестким ответом на прекращение транзита газа

БРАТИСЛАВА, 9 января, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике заявил о возможности применения права вето в рамках Европейского Союза по вопросам, связанным с Украиной.