Бойцы ВСУ рассказали об отходе из Курской области: «Чтобы выжить»

КИЕВ, 23 марта, ФедералПресс. Украинские солдаты, участвовавшие в операции на территории Курской области, рассказали о вынужденном отходе без прямого приказа командования и понесенных во время него потерях.
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