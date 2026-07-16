Вице-президент США оценивает развитие ситуации с Ираном как прогрессивное несмотря на сложности переговоров

В ходе недавнего выступления в подкасте The Joe Rogan Experience вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что текущая ситуация вокруг Ирана остается сложной, однако отмечается движение в правильном направлении.
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