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FiNE NEWS

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Вице-президент США оценивает развитие ситуации с Ираном как прогрессивное несмотря на сложности переговоров

В ходе недавнего выступления в подкасте The Joe Rogan Experience вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что текущая ситуация вокруг Ирана остается сложной, однако отмечается движение в правильном направлении.

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