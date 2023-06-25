Автоверсты

11 278 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Дудкин
    Это надо повседневно и постоянно, а не заниматься компанейшиной...Массовые рейды ГИ...
  • Александр Ляшенко
    Аноним под кличкой "Автоверсты", научись по русски писать, и к тебе,может быть, потянутся люди.У тебя слог письма, ка...Описание схем
  • Владимир БВН
    А что Норвежская дорожная инспекция делала в Екатеринбурге?Последние новости...

Объясняем за 10 минут, как работает и как устроен автомобильный генератор

Объясняем за 10 минут, как работает и как устроен автомобильный генератор

﻿﻿Каждый автомобиль имеет свой автономный источник питания. Это автогенератор. Это функциональное устройство предназначено для выработки электрической энергии и зарядки аккумулятора, ведь энергии не хватает на освещение, музыку и систему зажигания.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх