Объясняем за 10 минут, как работает и как устроен автомобильный генератор

Каждый автомобиль имеет свой автономный источник питания. Это автогенератор. Это функциональное устройство предназначено для выработки электрической энергии и зарядки аккумулятора, ведь энергии не хватает на освещение, музыку и систему зажигания.
Каждый автомобиль имеет свой автономный источник питания. Это автогенератор. Это функциональное устройство предназначено для выработки электрической энергии и зарядки аккумулятора, ведь энергии не хватает на освещение, музыку и систему зажигания.
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