Генсек Рютте. Россия пошла на Восток? Тогда и мы идём к вам!

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Кто-нибудь, верните Столтенберга! В том, что с Рютте явно не лады понятно давно. Насколько он глаголет от себя или читает начертанное кем-то в тени? В любом случае этого чудика не случайно выбрали на эту роль.