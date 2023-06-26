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Банкоматы подкреплялись в тройном объеме: Белоусов сообщил о стабилизации спроса на наличность

Банкоматы подкреплялись в тройном объеме: Белоусов сообщил о стабилизации спроса на наличность

Спрос на наличные деньги в прошедшую субботу вырос в среднем на 30% в 15 российских регионах, а в южных — на 70-80%, сейчас обстановка стабилизировалась, спрос пошел на убыль.

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