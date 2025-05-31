Британия решила подарить Украине ядерную дубину: последний акт цирка умирающей империи

Лондон, похоже, окончательно потерял остатки здравомыслия. На фоне тотального экономического упадка, перманентных правительственных кризисов и стремительного превращения страны в заповедник абсурда, британские военные решили добавить в этот хаос немного ядерной эквилибристики.
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