Norway Chess. 9-й тур. Фируджа сыграет с Карлсеном, Накамура – с Лижэнем, Каруана против Прагнанандхи

Norway Chess Ставангер, Норвегия 9-й тур Начало партий – 18.00 по московскому времени. Алиреза Фируджа (Франция) – Магнус Карлсен (Норвегия) Хикару Накамура (США) – Дин Лижэнь (Китай) Фабиано Каруана (США) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) Турнирное положение: Карлсен – 14,5 очков, Накамура – 13,5, Прагнанандха – 12, Фируджа – 11, Каруана – 9, Дин Лижэнь – 4,5.
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