В Госдуме заподозрили фальсификацию на выборах президента Молдавии по румынскому сценарию

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заподозрил фальсификацию на президентских выборах в Молдавии.
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