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    А кому в США нужны ливер и проститутка, такая хрень в США в избытке!🤠😎👈😜Германия в шоке. ...

В Словакии готовят госпереворот, — Роберт Фицо

В Словакии готовят госпереворот, — Роберт Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республике действует группа иностранных экспертов, имевших отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине, с целью свергнуть действующее правительство в стране.

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