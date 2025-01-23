Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республике действует группа иностранных экспертов, имевших отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине, с целью свергнуть действующее правительство в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии