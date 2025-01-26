Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    БалаболыУровень зарегистр...
  • Михаил Шаповалов
    Деньги на эти мероприятия взяли из пенсионного фонда?Лекции по повышен...
  • Леонид
    Школьники должны учиться. Это их основная задача. Они плетением занимаются в свободное от учебы время? Которого, как ...Симферопольские ш...

К какому врачу можно попасть напрямую, а к каким медспециалистам – только через участкового врача-терапевта

К какому врачу можно попасть напрямую, а к каким медспециалистам – только через участкового врача-терапевта

В Крыму реализована возможность дистанционной записи через «Госуслуги» на приём к врачам 14 специальностей: врач-терапевт участковый; врач общей практики (семейный врач); врач – акушер-гинеколог; врач-оториноларинголог; врач-офтальмолог; врач-педиатр участковый; врач-психиатр детский (подростковый); врач – психиатр-нарколог; врач-стоматолог; врач-стоматолог детский; врач – стоматолог-терапевт; врач – детский хирург;  врач-хирург;  врач-фтизиатр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх