К какому врачу можно попасть напрямую, а к каким медспециалистам – только через участкового врача-терапевта

В Крыму реализована возможность дистанционной записи через «Госуслуги» на приём к врачам 14 специальностей: врач-терапевт участковый; врач общей практики (семейный врач); врач – акушер-гинеколог; врач-оториноларинголог; врач-офтальмолог; врач-педиатр участковый; врач-психиатр детский (подростковый); врач – психиатр-нарколог; врач-стоматолог; врач-стоматолог детский; врач – стоматолог-терапевт; врач – детский хирург; врач-хирург; врач-фтизиатр.
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