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Юрист Хрулёв: бракованный товар из зарубежного интернет-магазина можно вернуть

Юрист Хрулёв: бракованный товар из зарубежного интернет-магазина можно вернуть

При покупке в зарубежных интернет-магазинах покупатель вправе требовать возврата денег за бракованный или повреждённый заказ, однако порядок зависит от того, кто продал товар и организовал его отправку в Россию.

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