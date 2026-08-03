Петер Мадьяр: В Венгрии на этой неделе побьют температурный рекорд

В Венгрии ожидается очередной температурный рекорд - 42 градуса. Премьер Петер Мадьяр предупреждает о пяти критических днях и готовности правительства предпринять меры по предотвращению перебоев с энергоснабжением.
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