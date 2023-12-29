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Закон, порядок, государство

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Толстые стопки денег: 3 знакам поступит кругленькая сумма прямо перед Новым годом

Толстые стопки денег: 3 знакам поступит кругленькая сумма прямо перед Новым годом

С приближением Нового Года каждый из нас мечтает о финансовом успехе и удаче. Астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака смогут получить замечательный подарок от звезд — кругленькую сумму денег — прямо перед празднованием Нового Года.

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