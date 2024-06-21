Премьер Грузии заявил, что власти не допустят "украинизации" страны

Члены партии бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, чего власти не допустят, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии