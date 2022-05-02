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Эксперты заявили об опреснении воды в части Таганрогского залива Азовского моря

Эксперты заявили об опреснении воды в части Таганрогского залива Азовского моря

Специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» рассказали, что весной этого года преимущественно сохранялись низкие температуры воды и воздуха, а показатели солености снизились на четыре промилле в сравнении с данными, собранными в 2021 году.

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