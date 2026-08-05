Жители Венгрии выбрали героя мема «будущим президентом» страны

Лидером анонимного опроса в социальных сетях, определявшего потенциальных кандидатов на пост президента Венгрии, стал 79-летний Андраш Арато, получивший всемирную известность как герой мема «Гарольд, скрывающий боль».
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