Денис Семенов превратит Электрогорск в Мусорогорск?

Как передает корреспондент УтроNews, буквально недавно мы писали о печальной судьбе бывшего главы МБУ «Благоустройство» Павло-Посадского района Московской области Владимира Секова, а также о его давнем товарище и патроне, руководителе Павловского Посада Денисе Семенове.
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