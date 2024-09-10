Денис Семенов превратит Электрогорск в Мусорогорск?

Как передает корреспондент УтроNews, буквально недавно мы писали о печальной судьбе бывшего главы МБУ «Благоустройство» Павло-Посадского района Московской области Владимира Секова, а также о его давнем товарище и патроне, руководителе Павловского Посада Денисе Семенове.